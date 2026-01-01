Поклонението пред Илиян Филипов ще се състои на 7 октомври 2026 г. от 11:00 часа в ритуалната зала на Траурен парк „Север“ на Рогошко шосе. Това обявиха от Ботев Пловдив.

„След себе си оставя не просто име и биография, а спомени, дела, любов и вдъхновение. Оставя частица от себе си във всеки, когото е докоснал с думите, добротата и присъствието си“, посочват от клуба.

От Ботев призоваха привърженици, приятели и всички, които са били близки до Филипов, да се присъединят и да почетат паметта му.

„Нека го изпратим с тишина, достойнство и обич“, призовават "жълто-черните".

В съобщението се отбелязва, че делото и споменът за Илиян Филипов ще продължат да бъдат част от живота на хората, които са го познавали.

„Защото хора като него не си отиват истински. Те остават в спомените ни, в думите, които ще продължим да казваме за тях, и в следата, която са оставили след себе си“, се посочва в съобщението.

От Ботев Пловдив завършват с последните си думи към Илиян Филипов: „Почивай в мир, Илиян Филипов! Ще ни липсваш! Завинаги!“

Босът на Ботев и собственик на PIMK беше убит на 30 септември в Пловдив. За престъплението е обвинен Славчо Мегерев, а разследването продължава.