Контрабанда на наркотици, оръжия и фалшиви стоки, както и трафик на нелегални мигранти са разкрити при международната операция „Балкански мост II“, съобщиха на брифинг на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ директорът на ГД „Гранична полиция“ Антон Златанов и заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов.

Акцията е продължила една седмица и е приключила днес. В нея са участвали Главна дирекция (ГД) „Гранична полиция“, Агенция „Митници“, представители на Фронтекс и Европол, Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, митниците на Федерална република Германия, служители на службите на САЩ, Франция, Австрия и Италия и наблюдатели от Япония, Гърция и Румъния. Операцията е протекла на всички български гранични пунктове и преходи.

Открити са седем нелегални лица от трети страни, укрити в тайници, над 58 кг наркотични вещества, над 300 000 къса цигари без бандерол, 58 680 флакона течности за електронни цигари, над 22 300 фалшиви текстилни изделия, 9000 парфюма, тоалетни води и козметични продукти, 1750 опаковки лекарствени средства, две гумени лодки за трафик на мигранти през Ламанша от Франция за Великобритания и над 1130 части за огнестрелни оръжия и муниции, както и други забранени стоки. Това показват обобщените данни от операцията.

Едно от най-важните неща в съвместната инициатива на всички тези служби от толкова много държави е доверието, което имаме помежду си и което те имат към нас, подчерта Антон Златанов.

Като тенденция той отбеляза, че България държи мигрантския натиск в момента на изключително ниски нива. Статистическите данни показват 40% по-нисък натиск спрямо миналата година, като нелегалната миграция е на пренебрежимо ниски нива, което не важи за останалите европейски държави.

„Всички тези взаимодействия по обмяна на информация в реално време с повече от 10 различни служби от различни държави бяха изключително полезни. Това спомогна за по-добрия резултат по време на тази операция“, коментира заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов. Той добави, че това, което за ведомството представлява особен интерес, е повишаването на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. „За последните четири месеца имаме задържани повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия“, уточни Бакалов.

„Днес не е краят на една операция, а всъщност признание за това какво може да се постигне, когато се обединят усилията на партньорите, действащи в една посока“, посочи Джан Гюнал от Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания (National Crime Agency), който изрично отличи задържането на две малки лодки, предназначени за транспортиране на нелегални мигранти през Ламанша.

„Трансграничната престъпност не познава граници и се възползва от всички налични възможности, за да извлече ползи за себе си, свързани с незаконното движение на стоки, хора, пари“, смята Ян Денеке от разследващата служба на германските митници. „Затова нашият отговор трябва да бъде много по-силен от способността на тези организирани групи да се адаптират“, добави той.