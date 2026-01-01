От щаба на Андрей Гюров не изключват възможността за обрат в резултатите от президентския балотаж и очакват сериозна подкрепа от гласовете в чужбина. Александрина Пендачанска заяви, че настроението в екипа е оптимистично и подчерта, че независимо от окончателния резултат, пред Гюров и кандидата за вицепрезидент Георги Кандев стои сериозно политическо бъдеще.

„Дори да не бъде обърнат резултатът, а той е възможно да бъде обърнат, никой не знае до последния момент. Трябва да бъдат преброени и гласовете от чужбина, откъдето за г-н Гюров ще дойде голяма подкрепа“, това заяви Александрина Пендачанска от щаба на Андрей Гюров, коментирайки резултатите от exit poll-овете на социологическите агенции за президентските избори.

По думите ѝ настроението е добро и много оптимистично. „Аз се водя от един принцип в живота си, който винаги се е оказва верен - когато човек печели, не знае какво губи, а когато губи, не знае какво печели. Това днес е много важно“, каза тя.

Exit poll: Илияна Йотова води в балотажа на президентските избори

Според нея не може все още да бъдат сигурни в резултата, защото има още време. „Пред нас, г-н Гюров и Кандев стои един светъл път, защото пред тях има голямо политическо бъдеще. Дори и да не бъдат следващите президент и вицепрезидент на България, тепърва ще разширяват подкрепата за себе си, а както видяхме тя е удвоена“, смята Пендачанска.

Александрина Пендачанска коментира още, че зад тях се създава едно движение, което е независимо от партиите, а хората около тях са обединени от тяхната харизма и присъствие.

„Нее бих говорила за никакви грешки. Загуба на какво? Г-н Гюров не излиза от партийни централи, той е абсолютно независим човек, който не е обвързан с политически партии и тази подкрепа, която той получава, е удвоена на партиите, които го подкрепят от пролетта“, съобщи още тя.

Припомняме, че според данните от екзитполовете на социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“ към 19:00 часа кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води на втория тур на президентските избори пред Андрей Гюров и Георги Кандев. Резултатите са от проучвания, изготвени по поръчка на NOVA, и очертават възможността България да избере първата си жена президент за пълен мандат.