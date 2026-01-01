Войната с Иран, митата и растящите цени на горивата, храните и жилищата се превърнаха в основните теми в заключителните дни на предизборната кампания в САЩ. На междинните избори американците ще определят кой ще контролира Конгреса, а икономическите затруднения на домакинствата се очертават като ключов фактор за техния избор, пише „Ню Йорк таймс“.

Финансовите проблеми са били водеща грижа за избирателите на четири от предишните шест междинни избора през този век. Сега обаче войната с Иран и митническата политика на президента Доналд Тръмп допълнително засилват тревогите заради поскъпването на бензина, инфлацията и повишаването на ипотечните лихви.

Демократите обвиняват Тръмп, че е започнал война с Иран и е наложил мита, които оскъпяват живота. Републиканците от своя страна настояват, че основните показатели на американската икономика са по-добри, отколкото преди завръщането им на власт преди две години.

Социологическите проучвания показват, че разходите за живот отново са сред най-важните въпроси за американските избиратели.

Докато президентските избори обикновено са свързани с визията за бъдещето, междинните дават възможност на гражданите да оценят управлението на президента, работата на Конгреса и състоянието на икономиката.

В десетки интервюта, проведени през последните дни в различни части на страната, американци с различни политически убеждения описват все по-големите трудности да покриват разходите си. Те посочват увеличаващите се наеми, сметките за комунални услуги и поскъпването на бензина, хранителните продукти и дори лакомствата за Хелоуин.

Мнозина пряко обвиняват Тръмп и Републиканската партия за високите цени.

„Цените на всичко, което обикновено купуваме, се повишиха драстично. Става дума за най-обикновените ежедневни неща“, заяви Дуейн Станфорд, баща на осем деца от предградията на Синсинати, който е гласувал само за кандидати на Демократическата партия по време на предварителното гласуване в Охайо.

„Всички усещат инфлацията. Разходите за университетско образование, защото съм на такъв етап от живота си. Но дори цената на една пица“, коментира 52-годишният Брет Родъс, независим избирател от окръг Дъглас, Канзас.

„Скъпо е. Дори основни нужди като храната и бензина, за да отида на лекар или на църква“, сподели 80-годишната пенсионерка София Галерани, която е подкрепила републиканците още в първия ден на предварителното гласуване в Тусон, Аризона.

Тревогите обхващат различни поколения, социални групи и политически убеждения. Те отразяват нарастващото усещане, че американската мечта става все по-недостижима.

В социологически проучвания, фокус групи и интервюта избирателите посочват, че основни елементи от живота на средната класа – здравеопазването, университетското образование, собственото жилище и спокойното пенсиониране – стават все по-трудно достъпни.

Мнозина се страхуват, че децата им ще живеят по-зле от тях.

„Имам диплома, имам добра работа, но въпреки това ми е трудно да плащам дори за основни неща като хранителни продукти и комунални услуги. Все по-трудно е просто да запазим стандарта си на живот“, заяви 43-годишната Бранди Кели от Дейтън, Охайо.

Американските президенти често понасят политическата отговорност за състоянието на икономиката, въпреки че възможностите им да я контролират пряко са ограничени.

Според Дъглас Холц-Ийкин, бивш главен икономист в Съвета на икономическите съветници на президента Джордж Буш-младши и настоящ ръководител на консервативния аналитичен център American Action Forum, този традиционен политически принцип не важи напълно за Тръмп.

Войната с Иран доведе до поскъпване на бензина, а митата увеличиха цените на вносните стоки за американските потребители. Според правителствените данни разходите за живот нарастват по-бързо от почасовото заплащане, което допълнително притиска семейните бюджети.

„Стандартът на живот спада и хората го знаят. Характерът на тези действия наистина дава основание на избирателите да обвиняват него“, заяви Холц-Ийкин.

Демократите превърнаха обвиненията срещу Тръмп за високите цени в основно послание на предизборната си кампания.

След успехите си на губернаторските избори през 2025 г., когато поставиха акцент върху достъпността на основните стоки и услуги, кандидатите на партията и техните съюзници са похарчили близо половин милиард долара за реклами, в които се споменават икономиката, цените и инфлацията, сочат данни на AdImpact.

В щата Мейн кандидатът на демократите за Сената Трой Джаксън превърна рязкото поскъпване на горивото за отопление в основна линия на атаката си срещу действащия сенатор републиканец Сюзън Колинс.

В Северна Каролина бившият губернатор Рой Купър, който също се кандидатира за Сената от Демократическата партия, проведе продължителна обиколка под лозунга „Да направим нещата по-евтини“. Той представи предложения за намаляване на разходите за храна, здравеопазване, комунални услуги, грижи за деца и жилища.

В Тексас поддръжниците на Джина Инохоса, кандидатката на демократите за губернатор, развяват зелени плакати, наподобяващи цвета на доларовите банкноти, с едно от основните ѝ предизборни обещания: „Пари в джоба ви“.

Дори в надпреварите, в които преобладават въпросите за личните качества на кандидатите и корупцията, демократите неизменно се връщат към високите разходи за живот като основен аргумент срещу републиканците.