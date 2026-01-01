Кандидатът за президент Андрей Гюров даде своя глас за "за сигурна, стабилна и европейска България". Той гласува в Нациоална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Благоевград заедно със своята съпруга Станислава Гюрова.

„Днес е Денят на народните будители и отдаваме почет на тези, които със знанието си, със словото си и със саможертвата си са съхранили българския дух. За мен като университетски преподавател това също е професионален празник. Разчитам го като добър знак и поздравявам всички колеги“, заяви Гюров по повод празника.

„Гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България. България, която е направила своят цивилизационен избор и трябва да го отстоява ясно, достойно и уверено“, добави той.

По думите му той и Кандев са провели „позитивна, почетена и открита кампания“. „Видяхме резултата на първия тур. Той ни отваря вратите към това да можем днес да направим своя избор, да изберем бъдещето, а не миналото. Но сега решението е в ръцете на всички български граждани. Днес те са народните будители. Очаквам всички български граждани да вземат съдбата си в своите ръце и да гласуват за своето бъдеще“, каза кандидатът за президент и призова всички да гласуват.

Близо 6,6 млн. души ще имат възможност да гласуват. Изборният ден започна в 7:00 часа, като избирателите могат да упражнят правото си на глас до 20:00 часа. Близо 6,6 милиона българи имат право на глас.

На втория тур на президентските избори един срещу друг се изправят кандидатпрезидентските двойки Андрей Гюров – Георги Кандев и Илияна Йотова – Кирил Вълчев.