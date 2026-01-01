Държавната информационна агенция на Северна Корея съобщи днес, че научноизследователските институти на страната, работещи в областта на отбраната, са извършили изпитание на нова оръжейна система, предаде Ройтерс.

Целта на изпитанието е била да се "направи оценка на приложимостта в бойни условия и мощността на разпръскваща се бойна глава на тактическа балистична ракета", посочи агенция КЦТА.

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Според агенцията изпитанието е показало, че в резултат на своята свръхмощна плътност разпръскващата се бойна глава от стандартен тип 2 е способна да унищожи набелязан за мишена район с площ от 12-13 хектара.

"Ние разделяме разпръскващите се бойни глави на бойни глави със специално предназначение и бойни глави от четири стандартни типа. Тази година ще се постараем подразделенията ни да могат да избират и използват всички тези бойни глави в зависимост от оперативните си задачи, каза началникът на Главното управление по ракетостроене на Северна Корея, цитиран от ТАСС.

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Пхенян увеличи в последните седмици демонстрациите на военна мощ с множество ракетни изпитания и с изложение за дронове. Анализатори смятат, че изпитанията може да са част от усилията за модернизиране на въоръжените сили на страната. Северна Корея натрупа опит във воденето на съвременни бойни действия, като изпрати войници да участват във войната в Украйна на страната на своя съюзник Русия, отбелязва Ройтерс.

Миналата седмица Северна Корея изстреля около 10 балистични ракети от източното си крайбрежие към морето. Това стана в деня, когато германският канцлер Фридрих Мерц беше на посещение в Южна Корея за среща на върха.