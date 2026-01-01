Севернокорейският лидер Ким Чен-ун наблюдава тестове на модернизирани оръжия, които имат ключово значение за Пхенян, предаде Ройтерс.

Изпитанията включваха нова версия на 240-милиметрова реактивна система за залпов огън с 24 пускови тръби, тактически балистични ракети, както и 155-милиметрова самоходна гаубица.

Модернизираната реактивна система за залпов огън е оборудвана с автономен комплекс за прецизно насочване, а обхватът ѝ е увеличен до 90 км, отбелязва севенокорейската новинарска агенция КЦТА.

Ким изрази удовлетворение от резултатите от изпитанията и посочи, че модернизацията на севернокорейските оръжейни програми е насочена към "автоматизация, капацитет за далечен обсег и свръхпрецизност". Целта е да се гарантира способността за отбрана на южната граница, добави севернокорейският лидер.

Северна Корея миналия месец обяви, че е тествала тактически балистични ракети, артилерийски снаряди, както и високоточни крилати ракети, управлявани чрез изкуствен интелект.