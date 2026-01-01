Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че страната му винаги ще подкрепя Русия, в благодарствено писмо, адресирано до руския му колега Владимир Путин, съобщиха държавните медии, цитирани от Йонхап и Франс прес.

Връзките между двете страни се засилиха след руското нашествие в Украйна през 2022 г., като Пхенян изпрати сухопътни войски и оръжейни системи в подкрепа на руските военни действия. В замяна на това изолираната, обедняла и силно уязвима към природни бедствия страна получава финансова помощ, хранителни продукти и енергия, както и военни технологии, според анализатори.

"Изразявам искрената си благодарност за топлите и искрени поздравления, които ми изпратихте по повод поемането на тежките отговорности на председател на държавните дела", се казва в писмото на Ким Чен-ун. В неделя севернокорейският парламент преизбра Ким на най-високата длъжност в държавата.

"Днес КНДР (Корейската народно-демократична република) и Русия си сътрудничат тясно за защита на суверенитета на двете страни", подчертава Ким. "Пхенян винаги ще бъде на страната на Москва. Това е нашият избор и нашата непоклатима воля", добави той.

Южнокорейските и западните разузнавателни служби смятат, че Северна Корея е изпратила хиляди войници в Русия, главно в Курска област, както и артилерийски снаряди, ракети и ракетни системи с голям обсег.

Според Сеул поне 2000 севернокорейски войници са били убити, а хиляди други - ранени по време на този конфликт. Москва и Пхенян са обвързани с договор за взаимна отбрана, подписан през 2024 г.

Освен това вчера Ким официално обяви Южна Корея за "най-враждебната държава" и предупреди за последствия в случай на провокация от страна на Сеул, отбелязва Йонхап.

Ким също така заяви, че конституцията на Северна Корея е била ревизирана, за да отрази необходимите изисквания на националното развитие.