Огромна арена, жестоки битки и милиони долари. Така американският президент Доналд Тръмп отбелязва 80-годишния си юбилей. За рождения му ден има турнир в Белия дом по смесени бойни изкуства (MMA), посочва Франс прес.

Официално това шоу на стойност 60 милиона долара ще даде старта на честванията по повод 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ.

Подобно разхищение на средства за спортно събитие под прозорците на резиденцията на президента в деня на рождения му ден обаче предизвиква недоволство в момент, когато войната му срещу Иран води до повишаване на разходите за живот навсякъде в САЩ, отбелязва АФП.

Доналд Тръмп уверява, че разходите за инсталирането на “Нокътят“ (“The Claw“) – арена с височина 28 метра и капацитет 4000 места, разположена на Южната морава на Белия дом – и всичко останало ще бъдат поети от организацията Ю Еф Си (UFC), която доминира в света на ММА.

Жените в живота на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Американският президент милиардер не крие своето увлечение по този особено брутален спорт, който съчетава техники и правила от дисциплини, вариращи от борба до джудо или тайландски бокс. Френският боец Сирил Ганѐ ще бъде един от 14-те състезатели в турнира.

Тези, които ще се изправят един срещу друг в нещо като осмоъгълна клетка, “са най-закалените, които сте виждали“, заяви Доналд Тръмп в четвъртък пред в. “Ню Йорк пост“ и добави: “Ако никога не сте гледали на живо, няма да повярвате на очите си“.

На свой ред, американския държавен секретар Марко Рубио прогнозира, че събитието ще бъде гледано от един милиард души по целия свят, отбелязват Пи Ей медия и ДПА.

Нищо подобно не е било организирано досега в Белия дом.

Южната му морава е мястото, където Бил Клинтън подписа споразуменията от Осло и където Ричард Никсън напусна окончателно поста си след скандала “Уотъргейт“, припомня АФП.

Тръмп смени концерт, планиран за 250-годишнината на САЩ, с политически митинг

Металната конструкция, обградена с прожектори и гигантски екрани, ще посрещне малко над 4000 души утре, от които около половината са американски военни, според Дейна Уайт, шефът на Ю Еф Си. Над 100 000 души са очаквани във фен зоната, разположена в близост.

Доналд Тръмп, магнатът от сектора на недвижимите имоти, който изненадващо стана президент, ясно се отличава в това отношение от своите предшественици.

“Доналд Тръмп изгради публичния си образ, като сам се превърна в спектакъл“, подчертава Питър Лодж от Университета “Джордж Вашингтон“. Този специалист по политическа комуникация отбелязва, че утрешните сблъсъци са в унисон със стила на президента, който се харесва много на неговата партийна база.

“Това е нещо като гладиаторски битки“, отбелязва анализаторът и добавя: “В тези неспокойни времена в страната това е равносилно на това да се каже, че САЩ са силни, че имат контрол – и ще има фойерверки, докато двама мъже се бият.“

Събитието предизвика много критики. Беше подадена жалба в съда с цел да се попречи на провеждането му, като се твърдеше, че става дума за незаконно използване на обществено пространство, което ще обогати приятелите на президента.

Белият дом отхвърли тези обвинения и дори опроверга предположението – направено от самия Доналд Тръмп – че конструкцията може да остане, подобно на това как Париж е запазил Айфеловата кула след Световното изложение през 1889 г.

“Арената ще бъде демонтирана веднага след края на събитието“, написа представител на Белия дом в съдебен документ.

Президентът на САЩ Владимир Путин и неговият отбелязващ днес рожден ден американски колега Доналд Тръмп са провели телефонен разговор, съобщи съветникът на руския лидер Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

„Президентът на Русия Владимир Владимирович Путин поздрави днес президента на САЩ по телефона за 80-ия му рожден ден“, заяви Ушаков, като допълни, че разговорът е продължил 55 минути и е бил „с приятелски и откровен характер“.

„Както сами разбирате, нямаше единствено обмен на любезности. Президентът Тръмп изслуша не само добри думи и пожелания, но лидерите, разбира се, обсъдиха също и ключовите теми от настоящата международна ситуация, развитието на двустранните споразумения, възможните контакти на представителите от двете страни“, допълни представителят на Кремъл.

„Постигнато е споразумение, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които в момента са тясно ангажирани с иранските дела, скоро ще се завърнат в Русия“, заяви представителят на Кремъл.

„Владимир Путин естествено изрази най-добри пожелания към първата дама Мелания Тръмп, като похвали ролята ѝ в събирането на руските и украинските деца със семействата им. На свой ред Доналд Тръмп предаде поздравите и благодарността на съпругата си за съдействието, която е получила от руска страна“, каза Ушаков.

Според съветника в Кремъл по време на разговора Тръмп е изразил готовността си да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев за прекратяване на военните действия.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер пожела на Доналд Тръмп „благополучие и добро здраве“ по повод 80-ия рожден ден на американския президент днес, като използва повода, за да отправи призив в подкрепа на трансатлантическото партньорство, предаде ДПА.

„За многото предизвикателства, свързани с вашата длъжност, ви пожелавам също мъдрост, увереност и положителната сила, която произтича от конституцията и дългогодишната демократична история на вашата страна“, е написал той в писмо, според изявление от кабинета му.

Щайнмайер също припомни германските корени на дядото на Тръмп, който емигрира в САЩ от германския регион Пфалц. „Това бяха поколения смели емигранти, които някога напуснаха родината си и изградиха нещо изключително в Америка - принос, който обогати историята и на двете страни“, написа германският президент.

Той заяви, че именно семейни истории като тази на семейство Тръмп „оформяват по специален начин нашето трансатлантическо партньорство и свързват нашите страни през поколенията“.

„Нека ценим наследството на тази близка връзка между двете ни страни и продължим да насърчаваме трансатлантическия обмен.“, каза още германският президент.

Откакто встъпи в длъжност миналата година, Тръмп обтегна отношенията с традиционните европейски съюзници на страната си чрез митническата си политика, териториалните си претенции към Гренландия и позицията си по отношение на войната в Украйна. Наскоро той влезе в конфликт и с германския канцлер Фридрих Мерц, който критикува войната в Иран. В отговор Тръмп обяви изтеглянето на част от американските войски, разположени в Германия.