Ким Чен Ун се закани да „преобрази“ Северна Корея чрез мащабна кампания за изграждане на обществени здравни заведения, комплекси за отдих и промишлени предприятия на територията на една трета от страната, съобщиха държавните медии.

По време на церемония по откриването на строителен проект в окръг Унюл, провинция Южен Хванхе, официалната Корейска централна информационна агенция (KCNA) съобщи, че Ким е обявил проекти, които ще бъдат реализирани в 20 региона.

„Сега стоим на стартовата линия на нашата гигантска борба за още една година, насочена към преобразяването на регионите. Почти една трета от градовете и окръзите в цялата страна ще бъдат преобразени“, каза севернокорейският лидер.

Ким също така отдаде висока оценка на войниците, мобилизирани на строителните обекти, като ги нарече „създатели на благоденствието на народа“.

Според Ан Чан-ил, изследовател с произход от Северна Корея, тези изказвания могат да подсказват „усилие за пренасочване на значителна част от конвенционалния военен човешки ресурс към строителството, като същевременно се запази фокусът върху ядрените способности на страната“, заяви той.

Снимки, разпространени от държавните медии, показват Ким, който заедно с други официални лица хвърля пръст с лопата по време на церемония, на която присъства развълнувана тълпа, аплодираща и размахваща севернокорейски знамена.

Фотографиите показват и мащабен, драматичен празничен взрив, който държавните медии описват като „вълнуващ“.

Очаква се в следващите седмици да се проведе знаков конгрес на управляващата Работническа партия на Северна Корея – първият от пет години насам, макар че все още не е потвърдена конкретна дата.

Държавата, разполагаща с ядрено оръжие, е обект на множество санкционни режими заради оръжейните си програми и от дълго време изпитва сериозни затруднения, свързани със застоялата си държавно управлявана икономика и хроничния недостиг на храни.

Северна Корея отдавна е обект на критики за това, че поставя приоритет върху военните разходи и забранените си оръжейни програми, вместо да осигурява адекватни условия на живот за населението си.

През последните месеци Ким засили военните връзки с Русия, като изпрати хиляди войници в подкрепа на войната на Москва в Украйна. Според експерти това е осигурило икономически спасителен пояс за режима на Ким.

Пхенян също така предприе стъпки за възстановяване на входящия туризъм с цел набавяне на така необходимата твърда валута, като развива луксозни крайбрежни и планински курорти.

Анализатори отбелязват, че регионалната политика за развитие, прокарвана от Ким преди две години, представлява мълчаливо признание за значителното неравенство в условията между представителната столица Пхенян и останалата част от страната.

Лидерът открито е изразявал и недоволство от бавния напредък на някои проекти, като е отправял остри критики към неефективни служители и дори публично е уволнил заместник министър-председателя си миналата седмица по обвинения в некомпетентност.