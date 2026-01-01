Северна Корея никога няма да се откаже от статута на ядрена сила, заяви днес севернокорейският лидер Ким Чен-ун, който нарече Южна Корея "най-враждебната страна", предаде Франс прес.

"Ще продължаваме неотклонно да укрепваме нашия статут на държава, притежаваща ядреното оръжие, като същевременно засилваме борбата срещу вражеските сили", заяви Ким Чен-ун пред Върховното народно събрание (парламента), цитиран от Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

В своята реч севернокорейският лидер засегна широк кръг от въпроси, свързани с ядрените оръжия, политиката за отбрана, както и целите на икономическата политика и отношенията на Северна Корея със САЩ, уточнява КЦТА.

"Съгласно мисията, която ни е поверена от Конституцията на народнодемократическата република, ние ще развиваме и укрепваме още повече нашите способности за ядрено възпиране и отбрана", подчерта Ким Чен-ун, като допълни, че развиването на ядрения арсенал е "напълно обоснован" ход, а Пхенян ще гарантира "оперативната готовност" на своите ядрени сили, за да противодейства на всякаква "стратегическа заплаха".

Севернокорейският лидер изрази непоколебимост по отношение на Южна Корея.

"Ще определим Южна Корея като най-враждебната държава и ще се отнасяме към нея подобаващо - по най-непримирим начин", изтъкна той, като обеща, че "ще накара Южна Корея да си плати за всяко действие, което вреди на Северна Корея".

Върховното народно събрание преназначи вчера Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет - най-високия пост в страната.