Руският президент Владимир Путин призова Русия и Северна Корея да задълбочат стратегическите си връзки, като поздрави своя колега Ким Чен Ун за повторното му назначаване за председател на държавния съвет.

„Ние в Русия високо ценим Вашия личен принос за укрепването на приятелските и съюзнически връзки между нашите страни. И, разбира се, ще продължим тясното си сътрудничество за по-нататъшното развитие на всеобхватното стратегическо партньорство между Москва и Пхенян“, написа Путин в посланието си.

Отношенията между Русия и Северна Корея навлизат в период на задълбочено стратегическо сътрудничество, видно от поредица от високопоставени дипломатически жестове и официални договорености през последната година.На 19 юни 2024 г. бе подписан **Договор за всеобхватно стратегическо партньорство между Руската федерация и Корейската народнодемократична република**. Този ключов документ, и по-специално неговият член 4, предвижда незабавно оказване на военна помощ в случай на въоръжено нападение срещу една от страните. Впоследствие, Русия изрази официална благодарност за активното участие на подразделения на Корейската народна армия на руска страна в сраженията в руската Курска област, което е пряко следствие от този договор и отразява "пълно съответствие с международното право".В дипломатически план, Ким Чен-ун изпрати писмо до Путин, в което заяви **безусловна и постоянна подкрепа** за политиката на руския президент. В него севернокорейският лидер потвърди готовността си да подкрепя "безусловно и постоянно всички" политики и решения на Русия, изтъквайки, че "този избор ще бъде постоянен и траен". Този ход показва ясен ангажимент на КНДР към стратегическото партньорство.В контекста на тези развиващи се отношения, през **октомври 2024 г.**, севернокорейският лидер Ким Чен-ун поздрави Владимир Путин по случай 73-ия му рожден ден, изразявайки увереност във "вечната дружба и продължаване на съюзническите отношения" между двете държави. Почти едновременно, руският външен министър Сергей Лавров проведе среща със севернокорейския лидер в Пхенян. По време на разговорите Ким Чен-ун увери Лавров в "безусловната подкрепа" на КНДР за Русия във войната срещу Украйна, изразявайки "увереността си, че победата на Москва е сигурна". Това допълнително бележи задълбочаването на сътрудничеството в геополитически контекст.Тези последователни стъпки – от лични изявления и дипломатически послания до официални договори за взаимна отбрана и съгласувани военни действия – очертават траекторията на стратегическото партньорство между Москва и Пхенян, което руският президент Путин сега призовава за по-нататъшно задълбочаване след преизбирането на Ким Чен-ун.