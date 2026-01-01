Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е преизбран за нов мандат като генерален секретар на управляващата партия на Северна Корея, съобщи агенция КЦНА, цитирана от Ройтерс.

Това се случи на Деветия конгрес на управляващата Корейска трудова партия, започнал в четвъртък. По време на конгреса са избрани и членове на Централния комитет на партията и са приети промени в партийния устав, информира КЦНА, без да предостави допълнителни подробности за промените.

В доклад на Корейската трудова партия на Ким Чен-ун биват приписани заслуги за повишаване на престижа на Северна Корея, създаване на международна среда, благоприятна за революционната борба, и укрепване на военната мощ на страната „в елитна и мощна армия“.

Под негово ръководство са били радикално подобрени севернокорейските възможностти за военното възпиране чрез ядрените сили на страната.

Конгресът на управляващата Корейска трудова партия, най-голямото политическо събитие в страната, бива провеждан на всеки пет години.