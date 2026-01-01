Министерството на земеделието и храните (МЗХ) ще отвори вратите си за обществени посещения от ученици и студенти, съобщиха от ведомството.

„Това е една от най-красивите сгради, построена преди 99 години, на една от най-достойните институции в България, която за съжаление е с доста разрушен авторитет. Време е да я отворим към младите хора и да върнем доверието към институцията“, подчерта служебният министър Иван Христанов, чиято идея е инициативата.

Идеята предвижда организиране на историческа разходка в сградата на министерството със специална програма, в рамките на която ученици и студенти ще имат възможност да се запознаят с историята на институцията, с нейната роля в развитието на българското земеделие, както и с работата на различните ѝ звена.

Министерството на земеделието и храните

Посещенията ще включват разказ за историята на сградата, срещи с експерти, представяне на ключови политики и инициативи, както и възможност за дискусия по теми, свързани със земеделието, храните и устойчивото развитие.

Кой е Иван Христанов - служебен министър на земеделието и храните (БИОГРАФИЯ)

Инициативата цели да изгради по-тясна връзка между институцията и младите хора, да повиши интереса към аграрния сектор и да насърчи бъдещи професионални реализации в системата на МЗХ.

Иван Христанов пое в четвъртък ръководството на Министерството на земеделието и храните от Георги Тахов.