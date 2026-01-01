Една година след пожара в Национална гимназия за приложни изкуства в Трявна, училището продължава да е без покрив. Пари за ремонт има, но работата по възстановяването не може да започне заради бюрокрация, информира NOVA.

Пожарът в единственото по рода си училище у нас избухна на 4 април 2025 г. Унищожени бяха около 800 кв.м. от покрива. Една година по-късно, сградата все още е с временен покрив. А там, където го няма, кофи и легени събират водата. Пари са отпуснати за ремонт на изгорялата част, но бюрокрацията и системата не позволяват строителството да започне.

„Не знам защо потънахме в процедури и не знам, защо сме на ниво временен покрив. Министерството на културата направи обществена поръчка, за мое съжаление не е по неотложност, както си мисля, че щеше да е по-добре. Явиха се четири фирми, бяха допуснати две, спечели една и след това започнаха обжалванията”, обясни Орфей Миндов, директор на Национална гимназия за приложни изкуства.

На част от учениците им се налага да обикалят по цял ден из града, за да ползват други стаи на друго училище, за да учат.

„Не съм най-наясно защо колегите от предходния кабинет са пуснали процедурата от името на Министерството на културата, а не от името на Тревненската школа. Буквално преди два дни пристигна искане за документи от КЗК. Трябваше включително целият ремонт да е приключил с началото на следващата учебна година. Но предвид факта, че в момента всичко зависи от скоростта на КЗК, ние не можем да предвидим какви точно срокове ще бъдат”, каза служебният министър на културата Найден Тодоров.

Така тази учебна година със сигурност ще приключи без покрив. Но местните се питат как ще започне следващата. „Има родители, които питат, а аз вече не знам как да отговарям защо този ремонт още не е започнал или не е направен”, обясни директорът.