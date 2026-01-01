17-годишният младеж от Благоевград е изписан от университетската болница "Пирогов". Младежът е контактен и адекватен, съобщиха от лечебното заведение.

Окончателно: Пуснаха студента, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград (СНИМКИ)

Той беше пациент на "Пирогов" от 24 май до 4 юни. В този период той премина реанимационно лечение, последвано от консервативно лечение и наблюдение в Детската реанимация на "Пирогов".

Припомняме, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал "Струмско", в задната част на сградата бе намерено и 17-годишно момче с тежки травми.

Момчето бе транспортирано за лечение в столична болница - в тежко състояние. Психолози влязоха в училищата, в които двамата тийнейджъри са учили, за да окажат подкрепа на съучениците им.

Във връзка със случая Окръжна прокуратура-Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен мъж за умишлено убийство, а днес беше разгледано искането за задържането му под стража.

Пуснаха студента, задържан за трагедията в Благоевград

Софийският апелативен съд пусна без мярка за неотклонение Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче. Решението е окончателно.

В мотивите си съдът посочи, че обвиняването на Георгиев е прибързано. Необяснимо е защо не е обвинен и за падането на другото момче и защо то също не е обвинено.

Според съда основният мотив на прокуратурата е изречена словесна закана за убийството от мъжки глас към друг мъж, който е вече свидетел по делото. При разпита си пред съда въпросният свидетел е казал, че не може да каже кой от двамата други мъже му се е заканил.

Съдебният състав допълни, че не може към момента да установи какви са причините за падането на двамата младежи от двете страни на блока. Също така не може да се твърди, че има престъпно вмешателство при смъртта на момичето.

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Съдът намира още, че по дела с повишена чувствителност трябва да се съблюдават внимателно доказателствата при повдигане на обвинение. При производство като настоящото съдът е задължен да наложи мярка "задържане под стража", ако има обосновано предположение за виновност на обвиняемия.