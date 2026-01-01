Агенция „Митници“ и Националната агенция за борба с престъпността (NCA) на Обединеното кралство започват съвместен проект за разширяване на използването на митнически кучета при противодействието на контрабандата. Това съобщиха от Агенция „Митници“.

Директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков и ръководителят на европейския офис на NCA Кени Дрон подписаха договореност за изпълнението на проекта, който цели да повиши капацитета на българската митническа администрация в работата с митнически кучета.

Проектът предвижда обучения, водени от британски експерти и водачи на служебни кучета, предоставяне на специализирана техника за транспортиране на животните, както и три нови митнически кучета, обучени да откриват незаконно пренасяни стоки.

Агенция Митници

Едно от обученията вече е проведено на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“. До есента се очаква да бъдат реализирани останалите дейности по проекта, включително пристигането и адаптацията на новите служебни кучета.

От Агенция „Митници“ припомнят, че това не е първото сътрудничество с британските власти в тази област. През 2022 г. митническата администрация получи като дарение две служебни кучета. Едното от тях – Адел, и в момента работи на ГКПП „Капитан Андреево“. Тя е и първото куче, обучено да разпознава миризмата на гумата, използвана при производството на малки надуваеми лодки.

От институцията посочват, че проектът е част от по-широкото сътрудничество между Агенция „Митници“ и британските институции, което включва обучения, съвместни мисии и предоставяне на специализирано оборудване.

По данни на Агенция „Митници“ през последните години съвместната работа е допринесла за сериозни резултати в противодействието на контрабандата на малки надуваеми лодки, използвани за незаконен превоз на мигранти през Ламанша. Само през последния месец на граничните пунктове „Лесово“ и „Капитан Андреево“ са били задържани 25 такива лодки.