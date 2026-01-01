Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи шефа на държавната енергийна компания за нов министър-председател на Украйна.

Зеленски уволни министър-председателката Юлия Свириденко тази седмица, година след встъпването ѝ в длъжност. Парламентът прие оставката ѝ вчера и се очаква утре да гласува за нейния наследник. Досега Зеленски не е дал подробни обяснения за този ход, освен че заяви, че целта е "да се освежи ръководството".

В изявление пред журналисти в Киев Зеленски заяви, че изпълнителният директор на държавната енергийна компания "Нафтогаз" - Сергий Корецки, е най-добрият кандидат за премиер, тъй като приоритетът на Украйна е подготовката за предстоящата зима.

Парламентът назначава министър-председателя и вероятно ще приеме предпочитания от Зеленски кандидат, тъй като неговата партия разполага с мнозинство, отбелязва Ройтерс.

"Приоритетите са ясни - подготовка за зимата. Ето защо, след всички консултации, Сергий Корецки със сигурност е най-подготвеният кандидат за поста министър-председател на Украйна", каза Зеленски.

Оставката на премиера автоматично води до оставката на целия украински кабинет, което означава, че се очакват по-мащабни промени, отбелязва Ройтерс.

Особено внимание е насочено към съдбата на министъра на отбраната Михаил Федоров, доколкото сега ходът на сраженията се обръща в полза на Украйна, която провежда кампания от удари с дронове с голям обсег срещу Русия.

Тридесет и пет годишният Федоров е привърженик на технологичните иновации, който не е част от традиционния елит на министерството на отбраната и пое ръководството там преди шест месеца.

Попитан дали Федоров ще запази поста си като министър на отбраната в новото правителство, Зеленски отговори, че ще се срещне с него и ръководството на армията по-късно днес преди планираната среща с депутати от управляващата партия. Той не даде ясен отговор относно бъдещето на министъра в този решаващ момент от войната, отебляза Ройтерс.