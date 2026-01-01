56-годишен мъж е пострадал, след като паднал с електрическа тротинетка в Русе. Инцидентът е станал около 22:35 часа на ул. „Чипровци“, в района на блок „Пъстрина“, съобщиха от полицията.

По първоначални данни мъжът управлявал електрическата тротинетка, когато попаднал в дупка, образувала се в пътната настилка. Вследствие на това загубил равновесие и паднал по лице върху пътното платно.

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Пострадалият е транспортиран в болница, където е настанен за наблюдение и лечение с фрактура на носа.

При извършената проверка с техническо средство пробата му за употреба на алкохол е отчела 1,48 промила.

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Произшествието е документирано по административен ред от екип на сектор „Пътна полиция“.