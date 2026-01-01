Две мъртви кучета са открити в дворно място в село Цар Петрово, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 15 юли около 10:00 часа от местна жителка, която се е грижила за животните.

Разследват смъртта на две кучета в Кюстендилско

При огледа разследващите установили две мъртви кучета от неизвестна порода, без поставени ушни марки. Труповете им са транспортирани за аутопсия в Областната дирекция по безопасност на храните във Видин.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняването на обстоятелствата продължава.