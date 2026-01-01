Парламентът ще разгледа шест законопроекта за промени в Изборния кодекс. Това е първа точка в дневния ред. Два от законопроектите са на ДПС, а "Прогресивна България", "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане" са внесли по един.

Промените на "Прогресивна България" включват възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 г., отпадане на избирателен район „Чужбина“ и на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз.

От ДПС предлагат отпадане на ограничението на секциите извън ЕС. От партията предлагат също да отпадне изискването за уседналост за местните избори за общински съветници и кметове, както и при изборите за членове на Европейския парламент от България. Промените предвиждат и отпадне на ограничението кампанията да се води , като граждани на ЕС, които не са български граждани да водят активна кампания.

От "Демократична България" предлагат възстановяване на машинното гласуване в пълния му вид, с контролно преброяване на контролните разписки. Предвижда се след приключване на гласуването секционната избирателна комисия да отчита резултатите от машинното гласуване в избирателната секция чрез отпечатване на протокол от системата. Предвижда се отмяна на ограничаването за образуване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства, които могат да се образуват в държавите, които не са членки на ЕС.

От "Продължаваме промяната" също предвиждат отпадане на ограничението за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави, които не са членки на ЕС. Законопроектът въвежда изискването резултатите от машинното гласуване да се отчитат чрез отпечатване на протокол от устройството за

машинно гласуване и чрез данните от записващото техническо устройство. Предвижда се при идентифицирането на избирателите да се използват устройства за сканиране на документи за самоличност, които автоматично въвеждат данните в електронен списък. С промените се разширяват ограниченията за членство в секционните избирателни комисии, като те следва да обхващат и кметските наместници, въвеждат се нови правила за несъвместимост за наблюдатели, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети и се създава възможност за обжалване на решения на районните и общинските избирателни комисии, с които не е установено нарушение на изборното законодателство.

От "Възраждане" предлагат гласуването да се осъществява единствено чрез машини, като бюлетините ще се броят от секционните избирателни комисии и ще се сравняват с протокола от машините за гласуване. Със законопроекта се предлага мандатът на Централната избирателна комисия да се намали на четири години, като се въвежда ограничение за вземане на партийни длъжности по време на мандата на комисията и две години след него. Той предвижда въвеждането на изборните резултати и окончателното им изчисляване да бъде извършвано от държавни институции и ведомства, а не както досега - от акционерно дружество „Информационно обслужване“ АД.

Втората точка в дневния ред на парламента е гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта, подписано на 18 февруари 2026 г. в Брюксел.