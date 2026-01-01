Министерският съвет увеличи с 92 щатни бройки персонала на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), за да бъде осигурена работата на новия затворнически комплекс в село Самораново.

За пълноценното функциониране на новия затвор, учебния център и преходното отделение са необходими общо 175 служители. От тях 83 вече са осигурени чрез вътрешно преструктуриране в системата на ГДИН, а останалите 92 се разкриват с приетото от правителството постановление.

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Според Министерския съвет новите назначения ще осигурят необходимия персонал за охраната и надзора на затвора, както и за социалната работа и рехабилитацията на лишените от свобода.

От кабинета посочват, че с решението България изпълнява и ангажиментите си по проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, по който беше изграден затворническият комплекс в Самораново.

От правителството уточняват, че увеличаването на щата няма да доведе до допълнителни разходи за държавния бюджет. Необходимите средства ще бъдат осигурени в рамките на бюджетите на Министерството на правосъдието и ГДИН чрез вътрешно преструктуриране и оптимизация на разходите.

Постановлението ще влезе в сила след обнародването му в „Държавен вестник“.