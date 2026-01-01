Летните месеци традиционно са период с повишен риск от домови кражби, предупреждават от полицията.

Извършителите внимателно наблюдават жилищата, следят за продължително отсъствие на собствениците и се възползват от всяка слабост в сигурността.

Спуснати щори, препълнени пощенски кутии или дълго време изгасени светлини често са достатъчен знак, че домът е необитаем. Именно затова органите на реда призовават гражданите да предприемат необходимите мерки, преди да заминат на почивка.

По данни на полицията в много случаи проникването в жилищата става само за няколко минути - чрез разбиване на входни врати или огъване на дограмата на прозорци и балконски врати с метални инструменти.

Измамниците стават по-умни: AI и deepfake атакуват парите ни

От полицията съветват преди отпътуване да се провери дали всички врати и прозорци са надеждно заключени. Ако жилището разполага със сигнално-охранителна система или видеонаблюдение, те трябва да бъдат активирани. Добра практика е и близък или доверен човек периодично да наглежда дома.

Експертите препоръчват още да не се оставят големи суми пари, ценности и важни документи на леснодостъпни места. При необходимост те трябва да се съхраняват в добре закрепен огнеупорен сейф, но най-сигурното решение е големи суми пари да не остават в жилището по време на продължително отсъствие.

Силите на реда обръщат внимание и на публикациите в социалните мрежи. Споделянето на снимки от почивката в реално време може неволно да покаже, че домът е празен и да привлече вниманието на крадци.

Преди да тръгнете, направете кратка проверка:

- заключени ли са всички врати и прозорци

- работи ли алармената система

- прибрани ли са ценностите и парите

- изглежда ли домът така, сякаш в него има хора

От Криминална полиция призовават гражданите да не улесняват извършителите и да се погрижат за сигурността на домовете си. Няколко минути, отделени за проверка преди отпътуването, могат да спестят сериозни материални загуби и неприятни емоции след завръщането от почивка.