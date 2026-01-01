Европейските надзорни органи предупреждават за нарастващия риск от финансови измами, при които престъпниците използват технологии с изкуствен интелект, за да изглеждат по-достоверни и да спечелят доверието на жертвите си. За това предупреждават от "Киберсигурност" към ГДБОП.
Сред най-често срещаните схеми са представяне за друго лице чрез AI и deepfake технологии, фишинг атаки и социално инженерство, фалшиви инвестиционни и застрахователни предложения, романтични измами, както и измами при онлайн покупки.
"Ако смятате, че сте станали жертва на подобна измама, е важно незабавно да прекратите всички плащания към съмнителни сметки, да се свържете с банката или финансовата институция чрез официалните ѝ канали, да смените паролите на профилите и устройствата си и да подадете сигнал до полицията и компетентните органи", посочваат от ГДБОП.
Особено внимание се обръща на нова измамна схема – т. нар. „измами за възстановяване на средства“ (recovery room scams). При нея, след като вече сте били измамени, престъпници могат да се представят за представители на полиция, държавни институции или финансови органи и да обещаят, че ще възстановят загубените ви средства срещу заплащане.
Експертите съветват да не се доверявате на неочаквани съобщения, обаждания или предложения, които ви подтикват към спешни действия или обещават бързи финансови печалби.
Най-често срещаните схеми:
► представяне за друго лице чрез AI и deepfake технологии;
► фишинг атаки и социално инженерство;
► фалшиви инвестиционни и застрахователни предложения;
► романтични измами;
► измами при онлайн покупки.
При съмнение за измама:
► прекратете незабавно всички плащания към съмнителни сметки;
► свържете се с банката или финансовата институция чрез официалните ѝ канали;
► сменете паролите на профилите и устройствата си;
► подайте сигнал до полицията и компетентните органи.