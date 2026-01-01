Европейските надзорни органи предупреждават за нарастващия риск от финансови измами, при които престъпниците използват технологии с изкуствен интелект, за да изглеждат по-достоверни и да спечелят доверието на жертвите си. За това предупреждават от "Киберсигурност" към ГДБОП.

Сред най-често срещаните схеми са представяне за друго лице чрез AI и deepfake технологии, фишинг атаки и социално инженерство, фалшиви инвестиционни и застрахователни предложения, романтични измами, както и измами при онлайн покупки.

"Ако смятате, че сте станали жертва на подобна измама, е важно незабавно да прекратите всички плащания към съмнителни сметки, да се свържете с банката или финансовата институция чрез официалните ѝ канали, да смените паролите на профилите и устройствата си и да подадете сигнал до полицията и компетентните органи", посочваат от ГДБОП.

Особено внимание се обръща на нова измамна схема – т. нар. „измами за възстановяване на средства“ (recovery room scams). При нея, след като вече сте били измамени, престъпници могат да се представят за представители на полиция, държавни институции или финансови органи и да обещаят, че ще възстановят загубените ви средства срещу заплащане.

Експертите съветват да не се доверявате на неочаквани съобщения, обаждания или предложения, които ви подтикват към спешни действия или обещават бързи финансови печалби.

Най-често срещаните схеми:

► представяне за друго лице чрез AI и deepfake технологии;

► фишинг атаки и социално инженерство;

► фалшиви инвестиционни и застрахователни предложения;

► романтични измами;

► измами при онлайн покупки.

При съмнение за измама:

► прекратете незабавно всички плащания към съмнителни сметки;

► свържете се с банката или финансовата институция чрез официалните ѝ канали;

► сменете паролите на профилите и устройствата си;

► подайте сигнал до полицията и компетентните органи.