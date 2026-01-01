Петнадесет от най-изявените млади български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки избират да продължат обучението си в България с подкрепата на програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет. Сред тях има медалисти от международни олимпиади по информатика, физика, астрономия и астрофизика и лингвистика, както и лауреати и призьори от най-силните национални състезания.

Те бяха представени на церемония в Министерския съвет в присъствието на министър-председателя Румен Радев, министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Елиза Стефанова, декана на Факултета по математика и информатика проф. Мая Стоянова, проф. Мартин Вечев – основател и научен директор на INSAIT, инж. Борислав Петров – изпълнителен директор на института, и др.

Още преди да започнат образованието си част от новите стипендианти на EXPLORER (EXcellence Program in technoLOgy and REseaRch) вече са работили с автономни роботи, участвали са в разработването на системи за обучение на големи езикови модели и приложения с изкуствен интелект. Имат участие в научни и софтуерни проекти, публикации на международни научни форуми и опит в технологични компании и стартъпи. За млади хора с подобни постижения се конкурират водещи университети и технологични центрове от цял свят. EXPLORER им дава възможност да изберат България и още като студенти да работят по научни изследвания на световно ниво, без да напускат страната.

„Икономическият потенциал на една нация вече не се измерва само с индустриални постижения, а и с изследвания и модели развити чрез изкуствен интелект. С тази изключително ефективна симбиоза и силна екосистема, която се изгради около INSAIT, България вече е в центъра на този процес“. Това каза премиерът Румен Радев на официалната церемония в Министерския съвет, по време на която бяха представени новите стипендианти.

Министър-председателят подчерта, че при създаването си преди няколко години INSAIT е имал ясна стратегическа цел - да развие изкуствения интелект и високите технологии в България. „Мога да кажа, че само за няколко години тази цел е надхвърлена. Това, което правите всички вие заедно – INSAIT, Софийският университет „Свети Климент Охридски“, Олимпийското движение, българските училища, българските иновативни компании, "изстрелва" България в нова орбита“, заяви министър-председателят.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев подчерта, че със събития като днешното България показва, че може да се грижи за своите млади умове. Той припомни, че още при обсъждането за старта на програмата EXPLORER основната идея е била да се даде възможност на някои от най-талантливите ни ученици да развият потенциала си в Софийския университет, като се фокусират изцяло върху учебния процес. „Превърнете се в светъл пример и не забравяйте, че за да стигнете дотук, някой ви е подкрепял и е отварял врата, за която не подозирате. Това са вашите семейства и вашите учители“, каза проф. Вълчев. Той призова стипендиантите да черпят от знания във всички области – както в информационните технологии и изкуствения интелект, така и в социалните науки. „Така ще можете да се изградите като знаещи и можещи млади хора, които разбират света, в който живеят“, каза проф. Вълчев.

Всеки от избраните студенти ще получава месечна стипендия от малко над 1000 евро. Тя им дава възможност да се концентрират върху обучението и научноизследователската си работа, без да се налага да работят, за да се издържат по време на следването си. Така младите таланти могат още от първите години в университета да съчетават фундаменталната подготовка с научни и технологични проекти и да развиват пълния си потенциал като бъдещи изследователи и създатели на нови технологии.

„Програмата EXPLORER работи само от две години, но резултатите, които постига са уникални в световен мащаб, а участниците могат да се похвалят със забележителни постижения по време на обучението и научната им работа в България“, подчерта проф. Мартин Вечев, основател и научен директор на INSAIT.

Мащабът на EXPLORER се разширява значително с третото издание на програмата. „През първите две години бяха избрани общо 13 стипендианти, а само във випуск 2026 те вече са 15 – повече, отколкото в първите два випуска, взети заедно“, допълни проф. Вечев. По думите му разширяването на програмата става възможно с подкрепата на технологичния бизнес и държавата и позволява на все повече от най-изявените млади български таланти да получат условия за обучение и научна работа в страната.

Сред партньорите и дарителите тази година са Google, фондациите „За пример“ и „Час за Нас“, една от най-големите европейски банки ING Bank, технологичните компании MAN Group, Graphwise, LimeChain, Deepinfra, StorPool Storage, Dark Matter Trading, и фондовете за рисков капитал LaunchHub и PostScriptum Ventures.

В събитието участва и Мария Дренчева – стипендиант от първия випуск на EXPLORER, която само на 19 години стана водещ автор на научна публикация, приета в ICLR – един от най-авторитетните световни форуми в областта на изкуствения интелект. Тази година тя бе избрана и сред повече от 2500 кандидати от цял свят за едно от едва 20 места в една от най-желаните летни научни програми – Student Summer Research Fellowship на ETH Zürich.

„Възползвайте се от възможностите на INSAIT и се впускайте смело в научните изследвания. Така ще можете да използвате потенциала си, за да допринасяте както за развитието на изкуствения интелект, така и за България“, обърна се Мария Дренчева към новите стипендианти.

EXPLORER е четиригодишна стипендиантска програма за развитие на млади таланти в областта на информатиката и изкуствения интелект, създадена от INSAIT съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет и с подкрепата на технологичния бизнес. Стипендиантите се обучават в бакалавърската програма по „Информатика“ във ФМИ, а паралелно с това участват в научноизследователски проекти в INSAIT. През летните месеци те имат възможност за платени инженерни стажове във водещи технологични компании. Така програмата съчетава трите основни елемента в развитието на младите таланти – силно университетско образование, научноизследователска работа и практически опит в технологичния сектор.

„Показваме как може да изглежда бъдещето на успешното българско висше образование – когато държавата, университетът, науката и бизнесът обединяват усилия. В България можем да създаваме условия на световно ниво, в които младите таланти да остават, да се развиват и още по време на обучението си да работят с водещи учени“, подчерта ректорът на СУ проф. Елиза Стефанова.

Деканът на ФМИ проф. Мая Стоянова поздрави стипендиантите с избора и изрази увереност, че ще направят Факултета по математика и информатика още по-силно място за образование и развитие.

На събитието присъстваха още директори на училищата, от които идват новите стипендианти, техни родители и партньори на програмата.

Новите 15 стипендианти по програмата EXPLORER са:

Антон Христов, възпитаник на ТУЕС - гр. София;

Ивайло Василев, възпитаник на СМГ„Паисий Хилендарски";

Калина Иванова, възпитаничка на НПМГ "Акад. Любомир Чакалов";

Нермин Идириз, възпитаничка на ППМГ "Нанчо Попович" - гр. Шумен;

Венелин Ценков, възпитаник на СМГ„Паисий Хилендарски";

Толга Вели, възпитаник на ПМГ „Св. Климент Охридски" - гр. Силистра;

Боряна Манолова, възпитаничка на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас;

Йордан Тодоров, възпитаник на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас;

Валентин Филипов, възпитаник на МГ "Гео Милев" - гр. Плевен;

Константин Коловски, възпитаник на МГ "Акад. Кирил Попов" - гр. Пловдив;

Николай Хранов, възпитаник на НПМГ "Акад. Любомир Чакалов";

Петър Попов, възпитаник на ПМГ "Яне Сандански" - гр. Гоце Делчев;

Йоан Хадад, възпитаник на СМГ„Паисий Хилендарски";

Мартин Шопов, СМГ„Паисий Хилендарски";

Атанас Петков, ППМГ "Нанчо Попович" - гр. Шумен.