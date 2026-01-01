Украйна започна да прехваща руски реактивни дронове с помощта на тежки картечници, монтирани на управлявани от изкуствен интелект куполни установки, съобщи говорител на украинските военновъздушни сили, цитиран от Франс прес.

От няколко месеца страната търси решение за противодействие на тези дронове, които Русия използва масово. Те са много по-бързи от конвенционалните модели, често са насочвани към Киев, а украинските военни срещат трудности при свалянето им, отбелязва агенцията.

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Тежките картечници, монтирани на управлявани от изкуствен интелект куполни установки, вече са успели да свалят реактивни дронове от ново поколение близо до украинската столица, каза говорителят на украинските военновъздушни сили.

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Тези системи представляват на практика мобилна огнева единица без човешки оператор. Те използват оптични системи и изкуствен интелект, за да нанасят удари, отбеляза говорителят. Системите съчетават картечница с автоматизирана куполна установка, снабдена с множество сензори.

"Това не е панацея. Само защото е свален летателен апарат, не означава, че сме открили средство, което променя изцяло правилата на играта", посочи говорителят, като обясни, че новата система има ограничен обсег от малко над един километър и "работи при благоприятни условия".