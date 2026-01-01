Криптогигантът Binance съобщи, че е станал жертва на най-голямата хакерска атака в историята на криптовалутите. Откраднатите дигитални активи са на стойност 6,3 млрд. долара. Компанията увери, че ще покрие всички загуби, като около половината от средствата вече са замразени.

Според първоначалното разследване атаката е започнала след компрометиране на лаптоп на инженер, което позволило на хакерите да извършват неоторизирани тегления. Впоследствие обаче били установени и допълнителни точки на пробив.

Две аналитични компании свързват атаката със севернокорейската хакерска група TraderTraitor, известна още като Lazarus Group. Според експерти начинът на действие наподобява предишни кибератаки, приписвани на Северна Корея, включително пробива срещу борсата Bybit през 2025 г., при който бяха откраднати 1,5 млрд. долара.

Откраднатите средства все още не са напълно възстановени, а проследяването им продължава. От Binance заявиха, че работят съвместно с правоохранителните органи за установяване на извършителите. Американското подразделение Binance.US не е засегнато от инцидента.

След новината за атаката цената на биткойна се понижи с над 4%, а други водещи криптовалути, сред които Ethereum и Solana, също отчетоха сериозен спад.