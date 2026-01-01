„Искам да благодаря на Racing Bulls за предоставената ми възможност в Мексико. След теста, който направих с отбора на „Имола“ през август, се вълнувам, че ще мога да направя следващата стъпка, да надградя натрупания опит и да науча повече за автомобила и действащия технически правилник“, заяви Никола Цолов преди дългоочаквания си дебют във Формула 1.

Българският пилот ще седне зад волана на болид на Racing Bulls по време на първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико. Сесията ще се проведе тази вечер на емблематичната писта „Ерманос Родригес“ в Мексико Сити и ще продължи 60 минути, пише gong.bg.

Историческо: Никола Цолов ще участва в официална тренировка от Формула 1

За конкретната тренировка Цолов ще заеме мястото на новозеландеца Лиам Лоусън, който е негов голям конкурент за място във Формула 1 през следващия сезон. Лоусън ще се завърне в болида за квалификацията и състезанието.

Участието на българина е в официална тренировъчна сесия и не включва квалификацията или неделното Гран При, но представлява значима крачка в кариерата му.

F1 race weekend debut ready 👊 Both @NikolaTsolov and @MiniGabriele have arrived in Mexico City ahead of their FP1 outings tomorrow 🇲🇽 #F2 #MexicoGP @F1 https://t.co/fdrXc05fZ4 — Formula 2 (@Formula2) October 29, 2026

Шансът за дебют във Формула 1 не е случаен. С впечатляващите си изяви във Формула 2, където се бори за титлата до последно, Цолов се утвърди като един от най-обещаващите млади таланти.

В края на август той проведе и успешен тест с болид на Racing Bulls на пистата „Имола“, където остави отлични впечатления.

За Никола Цолов това е още една важна стъпка към сбъдването на голямата му мечта - да стане титулярен пилот във Формула 1.

„Ще се съсредоточа върху това да извлека максимума от тренировъчната сесия, да работя в тясно сътрудничество с отбора и да предоставя полезна обратна връзка“, допълни българският пилот.

В Gong.bg ще можете да следите всичко най-важно около дебюта на Никола Цолов във Формула 1.