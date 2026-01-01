/ БТА

Луксозен автомобил едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър. Автомобилът премина през ниска бетонна ограда и навлезе в двора, като спря на сантиметри от фасадата на сградата, предаде БНТ.

Според очевидци зад волана е била украинска гражданка, която е объркала педала на спирачката с този на газта. Предната част на джипа е достигнала до самата сграда, а автомобилът е останал заседнал върху оградата.

На място е пристигнала полицията. Към момента няма потвърдена информация за пострадали, като причините за произшествието се изясняват. Отбелязваме, че съгласно презумпцията за невиновност, водачката се смята за невинна до доказване на противното.

БНТ
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