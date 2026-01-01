На руското летище "Ахтубинск“ в Астраханска област на 29 октомври изгоря най-новият многоцелеви изтребител Су-57. Това съобщава Telegram каналът "Абсолютно надійне джерело“, който публикува сателитни снимки на летището.

Според предварителна информация самолетът се е възпламенил поради извънредна ситуация по време на стартирането на двигателите.

Това е четвъртият случай на поразяване или загуба на Су-57 през 2026 г. По-конкретно, на 25 април украински безпилотни летателни апарати поразиха два такива изтребителя на летището Шагол в Челябинска област.

Още един самолет се разби на 23 юли в Московска област. Той беше погрешно свален от руски екип на противовъздушната отбрана "БАРС Москва“.

Су-57 е руски многоцелеви изтребител, предназначен за поразяване на въздушни, наземни и морски цели.

Самолетът развива максимална скорост от около 2600 км/ч и може да използва управляеми ракетни оръжия, по-специално ракети от типа "въздух-земя“. Серийното производство на Су-57 се осъществява в авиационния завод в Комсомолск-на-Амур.