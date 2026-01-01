29-годишната жена, представяща се за ясновидката Маг Нелина, отива на съд за измама на мъж от Трявна, на когото обещала да развали „черна магия“, направена на него и детето му. Чрез различни обещания и предлози тя успяла да получи от него общо 2480 лева (1268 евро).

Районната прокуратура в Габрово е внесла обвинителен акт срещу жената (на която са използвани само инциалите Н. М.) от варненското село Игнатиево. Жената е обвинена, че в периода от 24 до 27 ноември 2025 г., в условията на продължавано престъпление, умишлено е въвела в заблуждение 38-годишен мъж с цел да получи имотна облага.

Според обвинението жената не работела и нямала доходи, поради което решила да си набавя средства чрез измами. Тя се регистрирала като ясновидец в интернет сайт под името Маг Нелина и оставила телефон за връзка.

По това време пострадалият имал семейни проблеми и след разговори със свои познати решил да потърси помощ от ясновидци. Така попаднал на обявата на обвиняемата и се свързал с нея.

В няколко телефонни разговора жената го убеждавала, че върху него и детето му е направена „страшна черна магия“, която застрашава и двамата. Под различни предлози тя поискала пари, за да я развали. Мъжът повярвал на обещанията ѝ и на четири пъти ѝ превел общо 2480 лева.

29-годишната жена не е осъждана до момента. За престъплението, по което е обвинена, законът предвижда наказание от една до шест години лишаване от свобода.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в съда.