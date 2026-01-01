Служители на Районното управление в Тунджа задържаха 51-годишен мъж за нанесена телесна повреда.

На 29 октомври около 23:40 часа е постъпил сигнал, че в землището на село Коневец, след възникнало пререкание сред група мъже, един от тях е нанесъл прободна рана с нож в областта на корема на свой познат.

Пострадалият е транспортиран в болнично заведение в град Стара Загора, където е настанен за наблюдение и лечение, без опасност за живота. Установени са всички присъстващи на сбирката.

В хода на работа по случая, мъж на 51 години е задържан за срок до 24 часа. Процесуално-следствените действия продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.