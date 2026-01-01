Хранителни стоки с изтекъл срок на годност и 23 кубически метра дърва за огрев без документи за произход са открити при проверка в търговски обект в Никопол.

Проверката е извършена около 10:00 часа от служители на Районното управление в Никопол, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Плевен, Областната дирекция по безопасност на храните, митническия пункт в Сомовит и Горско стопанство – Никопол.

Негодните хранителни продукти са иззети от служителите на ОДБХ – Плевен за унищожаване. Изготвено е предписание, като предстои съставяне на акт.

В хода на проверката са открити и складирани 23 кубически метра акациева дървесина за огрев. Собственикът не е представил документи за произход и превозен билет. Служителите на горското стопанство са предприели действия по Закона за горите.

Същевременно хранителен магазин в плевенското село Новачене е затворен заради лоши хигиенни условия.

Проверката е извършена около 11:30 часа от служители на Областната дирекция по безопасност на храните – Плевен.

На място са установени нарушения на хигиенните изисквания, заради които търговският обект е затворен. Служителите са изготвили предписание.