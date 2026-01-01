Руският независим вестник „Новая газета“ обяви, че прекратява дейността си след повече от 33 години работа.

Редакцията съобщи, че на 9 ноември ще напусне офиса си в центъра на Москва, където се помещава близо три десетилетия, ще изключи сървърите си и ще прекрати работа.

„Нас ни убиха. На 9 ноември ще изгасим светлината в нашия дом, където живяхме 30 години, ще изключим сървърите и ще си тръгнем. Вестникът вече го няма“, заяви редакцията.

От „Новая газета“ обвиниха руските власти и специалните служби, че са ги принудили да прекратят дейността си.

Ден по-рано стана известно, че редакцията е принудена да освободи офиса си в Потаповския переулок в Москва. Заедно с него ще бъде закрит и музеят на журналистката Анна Политковская, която беше убита през 2006 г.

Изданието съобщи също, че е била прекъсната системата му за дарения, което го е лишило от един от последните му източници на финансиране.

През септември руското Министерство на правосъдието включи „Новая газета“ в регистъра на т.нар. „чуждестранни агенти“.

След началото на войната в Украйна през 2022 г. изданието прекрати печатната си версия, а впоследствие загуби и лиценза си като медия в Русия. Част от журналистите напуснаха страната и създадоха отделното издание „Новая газета Европа“, което продължава да работи.

„Новая газета“ е основана през 1993 г. и се превръща в едно от най-известните независими и разследващи издания в Русия.

Бившият ѝ главен редактор Дмитрий Муратов получи Нобеловата награда за мир през 2021 г. За годините на съществуването на медията бяха убити шестима нейни журналисти и сътрудници, сред които Анна Политковская.