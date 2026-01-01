Четирима души са задържани, а седем престъпления са разкрити при специализирана полицейска операция на територията на районните управления в Котел и Твърдица.

Акцията е проведена на 29 октомври по разпореждане на директора на ОДМВР – Сливен старши комисар Иван Русев. В нея са участвали и екипи на Зоналното жандармерийско управление в Бургас.

Операцията е била насочена както към предотвратяване на престъпления, свързани с изборното законодателство, така и към противодействие на конвенционалната престъпност.

Проверени са лица от активния криминален контингент, автомобили, пунктове за изкупуване на черни и цветни метали, търговски обекти, заложни къщи и дружества за бързи кредити.

Полицаите са проверявали и евентуални опити за опрощаване на задължения срещу упражняване на избирателно право в полза на определен кандидат на предстоящия балотаж. Проведени са и беседи с цел предотвратяване на корпоративния вот.

В резултат на операцията са разкрити седем престъпления, свързани с кражби, незаконна сеч, притежание и употреба на наркотични вещества.

Четирима души са задържани в поделенията на ОДМВР – Сливен.

От полицията уточняват, че не са образувани досъдебни производства по чл. 167–169 от Наказателния кодекс, касаещи престъпления против политическите права на гражданите.