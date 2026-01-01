В Италия днес започнаха национални протести срещу дясното правителство на премиера Джорджа Мелони, като демонстрации са планирани в около 50 града в страната, предаде ДПА.

Очаква се към много от протестите да се присъединят ученици и студенти, а синдикалното обединение USB (Unione Sindacale di Base) призова за стачки в няколко сектора, сред които градският и междуградският обществен транспорт и здравеопазването.

Поради опасения от възможни прояви на насилие на местата, където се очакват протестни действия, са разположени голям брой служители на силите за сигурност.

Протестите са насочени срещу управляващата коалиция на Мелони от три крайнодесни и консервативни партии, която е на власт в Италия от четири години. Демонстрантите обвиняват правителството за високата инфлация и ниските заплати. Студентите настояват и за повече средства за училищата и университетите.

Министърът на транспорта Матео Салвини издаде заповед за забрана на стачките в транспортния сектор преди Деня на Вси светии – голям официален празник, който се отбелязва на 1 ноември. Синдикатът USB обаче заяви, че няма да се съобрази със забраната.

Властите обявиха засилени полицейски проверки и мерки за сигурност в редица градове с цел предотвратяване на безредици. В Рим охраната е засилена около Колизеума – най-посещаваната туристическа забележителност в Италия. Под засилена охрана е поставена и миланската катедрала. Предишни демонстрации, особено в Милано, са прераствали в сериозни безредици, макар първоначално са протичали мирно.

Междувременно протестиращите бяха призовани да не носят качулки и каски.