43-годишен мъж от София е привлечен като обвиняем за нанесен побой над бившата си приятелка в Сливница.

Сигналът за инцидента е подаден на 28 октомври от местна жителка, която съобщила, че бившият ѝ приятел ѝ е нанесъл побой.

Изпратените на адреса полицейски служители заварили младата жена с видими наранявания по лицето и ръцете.

По случая е образувано досъдебно производство, а извършителят е задържан за срок до 24 часа.

След бързо приключване на действията по разследването на 29 октомври мъжът е привлечен като обвиняем, а мярката му за задържане е удължена до 72 часа.