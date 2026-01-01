Пациент е преминал през новаторско лечение на болестта на Паркинсон със стволови клетки, съобщи японската фармацевтична компания Sumitomo Pharma.

Терапията е първата по рода си в света след условното ѝ одобрение в Япония.

Лечението включва трансплантиране в мозъка на милиони индуцирани плурипотентни стволови клетки - т.нар. iPS клетки, които могат да се развиват в различни типове клетки в човешкия организъм.

Японските регулаторни органи одобриха терапията през март след успешно клинично изпитване, предаде АФП.

„Първата трансплантация беше извършена в Университетската болница в Киото през октомври“, съобщи компанията, без да предоставя допълнителни подробности.

Болестта на Паркинсон е хронично дегенеративно неврологично заболяване, което засяга двигателната система и често причинява тремор и затруднения в движението.

По данни на Parkinson's Foundation повече от 10 млн. души по света живеят с това заболяване.

Съществуващите терапии могат да облекчат симптомите, но не спират развитието на болестта.

iPS клетките се получават чрез връщане на вече развити специализирани клетки в по-ранно, недиференцирано състояние.

При терапията на Sumitomo Pharma клетки от здрави донори се развиват до прекурсори на мозъчни клетки, произвеждащи допамин. Именно тези клетки постепенно изчезват при хората с Паркинсон.

В клиничното изпитване са участвали седем пациенти на възраст между 50 и 69 години. На всеки от тях са били имплантирани по 5 млн. или 10 млн. клетки от двете страни на мозъка.

Пациентите са наблюдавани в продължение на две години. Не са установени сериозни нежелани ефекти, а при четирима от тях е отчетено подобрение на симптомите.

Sumitomo Pharma планира до март 2029 г. да извърши трансплантации при още 20 до 30 пациенти. Компанията провежда и клинично изпитване в САЩ.

Според японски медии терапията може да получи пълно одобрение в Япония, ако през следващите седем години бъдат потвърдени нейната безопасност и ефективност.

Съобщението идва месец след като болница в Осака извърши първата в света операция с пластове от сърдечни мускулни клетки, получени от iPS клетки, с цел образуване на нови кръвоносни съдове и възстановяване на сърдечната функция.

И тази терапия получи условно одобрение в Япония през март.