Два случая на домашно насилие са регистрирани в област Разград, съобщават от ОДМВР – Разград.

59-годишен мъж от исперихското село Малък Поровец подал сигнал в полицията, че е станал жертва на домашно насилие от страна на 41-годишния си син. Около 16:40 часа на 29 октомври синът, след употреба на алкохол, предизвикал скандал, блъскал баща си и отправял заплахи за физическа саморазправа.

Извършителят е задържан в РУ – Исперих. По случая е започната проверка по чл. 131, ал. 1, т. 5А от Наказателния кодекс.

При друг случай 35-годишен мъж от Разград е задържан за насилие над 25-годишната жена, с която живее на семейни начала.

Около 04:00 часа на 30 октомври мъжът предизвикал скандал, обиждал жената с нецензурни думи и отправял закани за побой. След това я блъснал с ръце, вследствие на което тя паднала на земята.

Образувана е проверка по чл. 131, ал. 1, т. 5А от НК.