Изплащането на пенсиите за ноември чрез пощенските станции ще започне на 6 ноември и ще завърши на 20 ноември. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 16 ноември, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени също на 6 ноември.

От НОИ отбелязват, че през месецае отново ще се приложат влезлите в сила в края на юли промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно – завършва, в предходния работен ден.

На 3 ноември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст за предходния месец октомври.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“, допълват от институцията.

БТА припомня, че преди дни НОИ отчете спад на служебно преизчислените пенсии през 2026 г. Броят на служебно преизчислените пенсии от 1 април 2026 г. е 356 079, което е спад със 7622 пенсии спрямо през предходната 2025 г., когато са били 363 701.