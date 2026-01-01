Спането без дрехи или с леко облекло може да подобри качеството на съня, да подпомогне хормоналния баланс и да засили интимността между партньорите. Това съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на специалисти.

„Температурата е един от най-подценяваните фактори за съня. Често говорим за светлината, екраните и стреса, но дори умерени промени в температурата и въздушния поток могат да повлияят на това колко бързо заспиваме и колко дълбок е сънят ни“, заяви Джоузеф Дзержевски от Националната фондация за съня на САЩ.

При заспиване вътрешната температура на тялото естествено спада с около 0,6 до 1 градус по Целзий. Ако този процес бъде нарушен, сънят може да стане по-неспокоен и по-малко възстановяващ.

Според специалиста най-важно е да се създаде комфортен микроклимат, който позволява на тялото да се охлажда естествено.

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„За някои хора това може да означава спане голи или с минимално облекло. За други подходящи са леки материи, които отвеждат влагата“, обясни той.

Препоръчителната температура в спалнята е между 15 и 19 градуса по Целзий, като трябва да се съобразява с индивидуалния комфорт. Високата влажност и резките температурни колебания през нощта също могат да нарушат съня.

Интересното е, че затоплянето на ръцете и краката преди лягане може да помогне за по-бързото заспиване, тъй като улеснява отделянето на топлина от организма.

Как температурата влияе на репродуктивното здраве на мъжете

Спането на хладно може да има положително въздействие и върху репродуктивното здраве на мъжете.

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„Тестисите се намират извън тялото с причина – оптималното производство на сперматозоиди изисква температура с няколко градуса по-ниска от вътрешната телесна температура“, обясни урологът д-р Джамин Брамбат.

Той цитира изследване на Харвардския университет, според което мъжете, носещи свободни боксерки, имат по-висока концентрация на сперматозоиди от тези, които предпочитат тясно бельо.

„Тясното бельо задържа топлината близо до тялото. Въпросът не е толкова в притискането, колкото в степента на топлоизолация“, посочи специалистът.

По-качественият сън може също да подпомогне производството на тестостерон – хормон, който има значение за енергията, настроението и сексуалната функция.

„Не е необходимо да спите голи, за да получите тези ползи. Просто трябва да спите на хладно“, подчерта Брамбат.