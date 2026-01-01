През изминалата седмица на спешния телефон 112 са регистрирани над 30 000 повиквания, което представлява увеличение спрямо същия период на предходната година. Тези данни показват какви са най-честите проблеми, с които се сблъскват гражданите, и каква е реалната натовареност на службите за спешно реагиране.

Общо 30 137 регламентирани повиквания са обработени, което е ръст с 3,2% спрямо същия период на 2025 г., според официалната информация от Дирекция „Национална система 112“ към Министерството на вътрешните работи.

Данните обхващат широк спектър от инциденти, изискващи намесата на различни институции.

За какво най-често търсят помощ гражданите

Основната причина за търсене на спешна помощ остават здравословните проблеми. От общия брой повиквания, 13 408 сигнала са били насочени към центровете за Спешна медицинска помощ, което съставлява най-големият дял от всички обаждания. Значителен дял заемат и сигналите, свързани с престъпността и обществения ред. Регистрирани са 6867 сигнала за престъпления против личността и 909 за престъпления против собствеността. Към тях се добавят и 1998 сигнала за катастрофи и 19 за рисково шофиране и гонки.

Пожарната служба е реагирала на 903 сигнала за пожари, а към общините за реакция са препратени 5482 сигнала, касаещи проблеми от тяхната компетентност. В статистиката влизат още 278 повиквания за изгубени или бедстващи хора и 267 за аварии. През отчетния период са извършени и седем мисии по въздуха. Според дирекцията, благодарение на тях пациенти в тежко състояние са получили възможност за навременно високоспециализирано лечение. За сравнение, БТА припомня, че в предходния отчетен период (16-23 октомври) повикванията са били 31 328, което показва известна динамика в натовареността на системата.