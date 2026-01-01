Честваме паметта на светите мъченици Зиновий и Зиновия.

Зиновий и сестра му Зиновия живели през трети век в град Еге в област Киликия, на югоизточния бряг на Мала Азия. Родителите им били заможни хора и добри християни. Възпитали децата си в истините на вярата в Спасителя Иисус Христос. Но напуснали рано този свят и оставили децата си сираци. Те расли под грижите на настойници християни и както били научени от родителите си, стремили се с наследените средства да правят милостини на бедните и болните хора.

Младостта им преминала в чист и свят живот. Зиновий получил от Бога дар на лечителство и помагал на много страдащи, лекувал болестите им. Скоро неговата образованост, добродетелите и благодеянията му го прославили из цялата област Киликия. Затова християните от Еге по достойнство го избрали за епископ. Зиновий ревностно изпълнявал своите епископски задължения на пастир и учител на всички. Мъдро и успешно наставлявал паството си не само със слова, но и с личния си пример на истински Христов последовател.

През време на Диоклетиановото гонение императорският сановник Лисий дошъл в град Еге, за да налага на християните да се отрекат от вярата си и да почитат езическите божества. Мнозина християни мъченически пострадали за Христос. Дошъл ред и на епископ Зиновий. Лисий го повикал и му заявил: "Аз няма дълго да говоря с тебе. Избирай едно от двете: живот, ако се поклониш на нашите богове, или смърт, ако не се откажеш от твоя Бог!". Зиновий твърдо отвърнал: "Животът без Христос е смърт! А телесната смърт за Христос е вечен живот!".

Започнали жестоки мъчения. Като узнала, че брат й страда за Христос, Зиновия отишла и застанала до него. Двамата претърпели различни изтезания. Заради тяхната непреклонност били осъдени на смърт. Свещеномъченикът Зиновий и сестра му Зиновия били убити с меч в 285 година.

Имен ден празнуват Зиновий, Зиновия, Зино, Зина, Зинка Зора, Зоран, Зорина, Зорица, Зорка и Зорница