Времето от деня, в което се пие кафе, може да има значение за здравето, показва проучване сред над 40 000 души, цитирано от RTL.hu.

Учените са анализирали данни от 40 725 възрастни, проследявани в продължение на почти десет години. Освен количеството кафе, те са изследвали и часовете, в които участниците обикновено го консумират.

При хората, които пият кафе предимно сутрин, рискът от смърт от сърдечно-съдови заболявания е бил с 31% по-нисък спрямо тези, които изобщо не пият кафе. Рискът от смърт по всякаква причина е бил с 16% по-нисък.

При участниците, които пият кафе през целия ден, подобна връзка не е била толкова ясно изразена.

Авторите подчертават, че проучването е наблюдателно и не доказва, че именно сутрешното кафе е причината за по-ниския риск.

Една от възможните причини е свързана с биологичния часовник на организма. Кафето, консумирано по-късно през деня или вечерта, може да повлияе на производството на мелатонин и да влоши качеството на съня.

Учените отбелязват и възможната роля на съдържащите се в кафето антиоксиданти и противовъзпалителни вещества. Все още обаче няма доказателства, че ефектът им зависи пряко от часа на прием.

В рамките на изследването за „сутрешна“ е определена консумацията на кафе между 4:00 и 12:00 ч. Това не означава, че пиенето му след обяд автоматично е вредно, тъй като учените са анализирали общите навици на участниците, а не са определяли конкретен часови праг.

Предишни изследвания показват, че кофеинът може да съкрати съня и да понижи качеството му. Затова хората, при които кафето влияе на съня, е препоръчително да го приемат по-рано през деня.

Авторите съветват най-вече да се следят количеството кафе, индивидуалната реакция към кофеина и влиянието му върху съня.