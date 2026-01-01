Хората, които пият повече кафе, може да имат по-малко телесни мазнини и повече мускулна маса в сравнение с тези, които консумират по-малки количества от напитката, показва финландско проучване. Изследователите установили и различия в някои показатели на кръвта и нивата на хормоните.

Резултатите се наблюдавали дори при хора с подобен индекс на телесна маса (ИТМ), което предполага, че теглото само по себе си не отразява напълно разликите в телесния състав.

Изследователи от Университета в Оулу публикували проучването в научното списание European Journal of Nutrition. Те анализирали данни от 2264 души на 46-годишна възраст, участвали в дългогодишно финландско здравно изследване.

Кафето е една от най-популярните напитки в света, а предишни изследвания го свързват с по-нисък риск от някои заболявания. Учените продължават да проучват причините за тези връзки.

Екипът анализира връзката между обичайното количество консумирано кафе и показателите за телесни мазнини, мускулна маса, състав на кръвта и нива на половите хормони. Резултатите показали няколко различни закономерности, а не един общ ефект.

Хората, които съобщавали за по-висока консумация на кафе, обикновено имали по-малко общо количество телесни мазнини, включително по-малко мазнини, натрупани дълбоко в коремната област. При тях се наблюдавала и по-голяма скелетна мускулна маса – мускулите, които участват в движението на тялото.

Отделни изследвания с образна диагностика проучват защо разположението на мазнините е от значение за риска от диабет и сърдечни заболявания.

Изследователите установили и по-ниски нива на определени аминокиселини в кръвта при хората, които пият повече кафе. По-високите концентрации на тези вещества са били свързвани в предишни проучвания с трудности при контрола на кръвната захар.

Хормоналните показатели се различавали при мъжете и жените. При мъжете по-високата консумация на кафе била свързана с промени в показателите за тестостерон и с признаци за по-добър контрол на кръвната захар.

При жените хормоналните различия били по-слабо изразени. Резултатите показват, че консумацията на кафе може да е свързана с различни биологични процеси при мъжете и жените.

Тези наблюдения са интересни, но не доказват, че пиенето на повече кафе води до увеличаване на мускулната маса или намаляване на телесните мазнини. Хората, които пият различни количества кафе, може да се различават и по хранителните си навици, физическата активност и начина си на живот.

Изследователите отчели влиянието на няколко фактора, включително индекса на телесната маса и начина на живот. Въпреки това наблюдателните проучвания не могат да изключат всички възможни обяснения. Необходими са експерименти, за да се установи дали самото кафе причинява тези промени.

Учените отбелязват, че кафето съдържа множество естествени съединения, а не само кофеин. Начинът на приготвяне и навиците на консумация могат да повлияят на веществата, които човек приема с него.

Бъдещи изследвания може да помогнат да се установи дали определени съединения в кафето обясняват наблюдаваните промени в кръвните показатели и телесния състав, или консумацията му просто е свързана с други особености в начина на живот.

Проучването допълва съществуващите данни за връзката между кафето и здравето. То предполага, че консумацията на кафе може да е свързана с начина, по който организмът натрупва мазнини и регулира енергийния обмен. Резултатите обаче не доказват, че по-голямата консумация на кафе непременно носи повече ползи за здравето.