До пет чаши кафе на ден са безопасни за повечето здрави възрастни хора, а може би дори и полезни. Но с какво трябва да внимаваме при консумацията на популярната напитка?

Кафето и неговото въздействие са обект на изследвания от повече от 150 години. През това време репутацията му се е променяла неведнъж: ту е било смятано за нездравословно, ту - за възможен защитен фактор. Сега Американската сърдечна асоциация (AHA) направи преоценка на досегашните проучвания - с фокус върху сърдечното здраве, пише Deutsche Welle .

Кафето и рискът за сърдечно-съдовата система

Според данните, цитирани от АРД, за повечето здрави възрастни хора важи следното: умерената консумация на кафе с до 400 милиграма кофеин не само е безопасна, но дори е свързана с по-нисък риск за сърдечно-съдовата система. Според изчисленията на AHA това съответства на три до пет чаши черно филтър кафе по около 240 милилитра.

Броят на чашите обаче е само ориентировъчен: Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA) изчислява, че 200 милилитра филтър кафе съдържат около 90 милиграма кофеин, а 60 милилитра еспресо - около 80 милиграма. EFSA приема до 400 милиграма кофеин дневно за безопасен праг за здравите възрастни хора, допълва АРД.

За бременните се препоръчва по-ниска граница - 200 милиграма. А съветът към хората с предишни заболявания е да се консултират с лекар.

Организмът може да се приспособи към консумацията на кафе

Въпреки че кофеинът може краткосрочно да повиши пулса и кръвното налягане и да предизвика сърцебиене или неспокойствие при някои, в дългосрочен план проучванията показват друга картина, казва Омар Хахад от Центъра по кардиология на Университетската клиника в Майнц. Организмът може да се приспособи към редовната консумация, като по този начин и тези краткосрочни ефекти се смекчават. Като цяло кафето вероятно дори има ползи за сърцето и кръвоносните съдове, обобщава той, цитиран от АРД.

Грегори Маркъс, ръководител на групата изследователи от Американската сърдечна асоциация обяснява, че няма препоръка за консумацията на кафе, която да е всеобща. "Начинът, по който организмът преработва кафето, е много индивидуален. Затова трябва да се вслушваме в тялото си: ако понасяме добре една чаша, не трябва да се насилваме да изпием три", цитира думите му германската обществена медия.

Има обаче нещо, което важи за всички: този, който забележи сърцебиене или нарушения в сърдечния ритъм след като е пил кафе, трябва да намали консумацията му и да обсъди въпроса с лекар.

Сутрешната чашка кафе

Времето на консумацията също играе роля. Проучване, публикувано през 2025 година, в което са участвали над 40 000 възрастни от САЩ, установи връзка между по-ниската обща и сърдечно-съдова смъртност при хората, които пият кафето си сутрин.

Но не само кофеинът в кафето прави сутрешното разбуждане толкова интересно за научните изследвания. "Кафето всъщност е много сложна напитка", казва Хахад. То съдържа стотици вещества, сред които вторични растителни съединения, аромати, вещества, образувани при печенето, и кафеени масла. Хахад отбелязва, че едва ли кофеинът е единственият фактор, отговорен за наблюдаваните ползи за здравето.

По-нисък риск от диабет

"В многобройни проучвания е установено, че хората, които пият кафе редовно, имат по-нисък риск да заболеят от диабет тип 2 - в сравнение с тези, които пият кафе много рядко или изобщо не пият", казва пред АРД Матиас Шулце от Германския институт за проучвания на храненето. Тази връзка съществува и при безкофеиновото кафе: в сравнение с хората, които изобщо не пият кафе, рискът от диабет при консумация на шест чаши дневно е бил статистически с около 33 процента по-нисък.

"Това означава, че вероятно въздействие оказва не кофеинът, а други съставки, които са поне толкова важни", посочва Шулце. Възможно обяснение са хлорогенните киселини и други растителни вещества. Обзорно проучване от 2021 година обсъжда например възможните положителни ефекти на някои съставки на кафето върху черния дроб и панкреаса, пише германското издание.

Кафето не е лекарство

Според актуалните научни изследвания за повечето здрави възрастни няма никакви пречки да консумират до 400 милиграма кафе дневно. От това обаче не може да се направи изводът, че трябва да започнем да пием кафе "превантивно", за да останем по-дълго здрави. Хахад формулира нещата така: "Повечето хора пият кафе най-вече за удоволствие, а не защото е лекарство или хранителна добавка".

Т.е. кафето може да се впише добре в здравословния начин на живот. То обаче не замества необходимостта от сън, балансираното хранене и физическата активност, посочва още АРД.