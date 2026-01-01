Чаша кафе е нещо, до което много от нас достигат поне веднъж дневно, и изследователите отдавна са заинтересувани да анализират ползите и рисковете за здравето, които съпътстват редовните дози кофеин, съобщи „Сайънс Алърт“. В ново проучване, публикувано в сп. „European Journal of Nutrition“, учени разгледаха специфично връзката на кафето с метаболитите, кардиометаболитните маркери и половите хормони.

Изследователският екип, ръководен от изследователи на Университета в Оулу, Финландия, установи, че хората, които пият повече кафе, са склонни да имат по-малко складирани мазнини в телата си и по-голяма скелетна мускулна маса - въпреки че индексът на телесна маса (ИТМ) е сходен. Това, което изпъкна най-много, обаче, беше анализът на половите хормони. При мъжете по-високата консумация на кафе се свързва с по-добър профил на глюкозата и инсулина, по-високи концентрации на общ и свободен тестостерон и нива на протеина глобулин, свързващ половите хормони (ГСПХ). При жените асоциациите бяха по-слаби, като повече кафе се свързваше с повече ГСПХ и по-малко свободни андрогенни хормони.

„Кафето се консумира от милиони хора всеки ден, но все още знаем изненадващо малко за това как се свързва с нашия метаболизъм и хормони“, каза диетологът Лука Вероест. Той добави, че в констатациите им изпъкнал отчетлив хормонален профил, който не изчезнал дори след като взели предвид ИТМ и факторите на начина на живот.

Проучването е анализирало данни от 2 264 участници на 46-годишна възраст, разглеждайки навиците за пиене на кафе и различни здравни маркери в един фиксиран момент от време. Изследователите установиха, че по-високият прием на кафе е свързан с по-ниски нива на аминокиселини с разклонени вериги (АКРВ), твърде високите нива на които са свързвани с по-лошо метаболитно здраве. Учените отбелязват, че хронично повишените нива на тези аминокиселини са силно свързани с инсулинова резистентност, диабет тип 2, сърдечносъдови заболявания, мастна чернодробна болест и повишен риск от хипертония.

Като цяло, резултатите предполагат, че кафето може да подобри метаболитното здраве и че хормоналните пътища може да са част от причината за това. Според учените групите с по-висок обичаен прием на кафе са показали по-ниско съдържание на телесни мазнини и са били независимо свързани с половоспецифичен хормонален профил, който може да бъде метаболитно значим, особено при мъжете. Предвид факта, че напитката съдържа над хиляда биоактивни съединения, има още много за изследване, като следващата стъпка би била да се тестват тези констатации в по-дългосрочен план.