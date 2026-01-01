Гергана Чолакова от Смолян е „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2026“, съобщиха организаторите на Фестивала на киселото мляко в Момчиловци. Тя спечели короната на конкурса за красота „Мис Родопи“, който традиционно е част от програмата на Фестивала на киселото мляко. Гергана Чолакова бе отличена и с наградата на публиката.

Тя е олицетворение на неподправената одухотворена красота на родопчанката и безапелационно зае първо място в конкурса, а мнението на журито съвпадна и с оценката на публиката, каза Сийка Суркова, кмет на Момчиловци. Гергана е на 23 години, работи в областта на медицинската козметика. Новата „Мис Родопи“ завладя публиката и с красивия си глас с изпълнения на родопски песни, добави кметът.

Деветият Фестивал на киселото мляко в Момчиловци се закрива днес. В продължение на три дни родопското село бе сцена на празник на млякото, организиран в партньорство с китайската компания „Брайт Деъри“. Гости от Китай пристигнаха за фестивала в селото, известно като място на дълголетие и име на една от най-продаваните марки мляко в Шанхай и на китайския пазар.