Руските въоръжени сили подготвят масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна в отговор на украинските атаки по руската гражданска инфраструктура и горивно-енергиен комплекс, съобщи министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС, а също от Франс прес и Ройтерс.

"В съответствие с получените указания Въоръжените сили на Руската федерация започнаха подготовка за нанасяне на масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна в отговор на продължаващите атаки на киевския режим срещу гражданската инфраструктура и горивно-енергийния комплекс на Русия", се посочва в изявление на ведомството.

Министерството съобщи също, че през изминалата нощ руските войски са поразили с ударни дронове в Киев комбинат за производство на азбестоциментови изделия, чиито складове са били използвани за съхранение на взривни вещества на научно-техническата и инженерна компания „Умни боеприпаси“, която произвежда дронове и муниции за тях“. Това съобщиха от Министерството на отбраната на Руската федерация.

Руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили през изминалото денонощие 14 управляеми авиационни бомби, пет ракети от американската реактивна система за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS), както и 804 безпилотни летателни апарата от самолетен тип, отбеляза също министерството.