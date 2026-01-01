Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция – „Капитан Андреево“ и „Лесово“, на изход за товарни автомобили. Това съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта си. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки при „Оряхово – Бекет“ и „Свищов – Зимнич“ временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония и Сърбия.